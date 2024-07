Polícia Civil prende três suspeitos de furto de milhões cometido em ótica e joalheria de Ijuí

Uma operação da Polícia Civil prendeu preventivamente ontem, 30, três suspeitos de um furto milionário a uma ótica e joalheria de Ijuí. Os mandados foram cumpridos em Santa Maria e em Florianópolis (SC). Entre os detidos, está um ex-vereador, cujo nome não foi divulgado.

Batizada de Operação Áurea, a ação foi desencadeada pela 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com o objetivo de investigar o furto à Óptica Wolff, praticado em 28 de janeiro deste ano, e que resultou num prejuízo de R$ 12 milhões ao estabelecimento.

No fato, para ter acesso à loja, os criminosos serraram as grades do imóvel, na sequência, cobriram as câmeras de segurança do estabelecimento e arrombaram os cofres onde as joias e o dinheiro eram guardados.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas duas cidades, e três suspeitos de envolvimento no caso foram presos. Dois foram capturados em Santa Maria e um, em Florianópolis. Também foram apreendidos veículos de luxo e feito o bloqueio de contas. Celulares e computadores foram recolhidos para perícia.

Devido ao protesto dos delegados da Polícia Civil contra o governo do Estado, não foram divulgados mais detalhes da operação nem qual seria a participação do político de Santa Maria no crime. Ele e outro suspeito preso na cidade foram levados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm)