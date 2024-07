MUU Agrotech e NVIDIA apresentam inteligência artificia

A MUU Agrotech, empresa brasileira tecnológica, criadora de um sistema de rastreabilidade facial de bovinos, apresenta a inteligência artificial Miss MUU, uma IA desenvolvida para oferecer informações técnicas sobre todas as etapas do processo produtivo, desde manejo até protocolos específicos, facilitando o acesso a dados para a tomada de decisões, tudo de forma intuitiva, através de um chat treinado sobre manejo animal e campo.

O projeto faz parte de uma parceria entre a MUU e a NVIDIA Inception, um programa que apoia startups na construção de negócios baseados em inteligência artificial. “Este reconhecimento reforça nosso compromisso com a inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas de ponta que impulsionem o setor agropecuário”, afirma Eduardo Pipole, fundador da MUU e idealizador do projeto.

“Temos o prazer de anunciar que a Muu Agrotech, com o apoio do programa NVIDIA Inception, está desenvolvendo a MISS MUU – um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM) em língua portuguesa, voltado para o mercado agro”, explica Pipole.

O suporte do NVIDIA Inception garantirá à empresa os recursos necessários, modelos de IA otimizados para um bom desempenho e uma comunidade global de desenvolvedores e especialistas. Tais recursos permitirão acelerar o desenvolvimento da MISS MUU, assegurando que as soluções atendam às necessidades específicas do mercado agro.

“Estamos entusiasmados com as possibilidades que a MISS MUU trará para a segurança alimentar e o compartilhamento de conhecimento especializado. Agradecemos a confiança e o apoio de nossos parceiros e clientes enquanto continuamos a trabalhar para ajudar o futuro do agronegócio com nossas tecnologias”, conclui Eduardo Pipole.

O projeto tem como objetivo contribuir significativamente para a segurança alimentar e disseminar informações especializadas para todos os profissionais do setor agropecuário. Ajudando no crescimento do agronegócio brasileiro, a MUU Agrotech acompanha a evolução tecnológica para satisfazer a crescente demanda por serviços especializados dentro do manejo bovino.