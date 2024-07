Mantida prisão temporária de acusados de envolvimento em roubo que resultou na morte de dois professores da UFSM

Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (29/5), o Juiz de Direito Luciano Bertolazi Gauer, da 3ª Vara Criminal de Passo Fundo, manteve a prisão temporária de dois homens acusados de envolvimento em roubo a hotel, da região norte do Estado, que resultou na morte de dois professores da Universidade Federal de Santa Maria. O inquérito policial segue em andamento.

O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira (25/7). Os professores estavam hospedados em um hotel em Mato Castelhano. As vítimas, junto de outro professor, acompanhavam um grupo de estudantes para uma atividade acadêmica.

O Juiz afirma que, conforme consta do relatório da polícia, as vítimas relataram que dois indivíduos – que já estavam hospedados no hotel – teriam anunciado o assalto, rendido e amarrado as pessoas que estavam no local. Em uma suposta tentativa de reação, os professores foram atingidos. Também foram subtraídas joias, dinheiro e celulares. Após investigações, as vítimas reconheceram prováveis autores do fato, o que resultou no pedido de prisão temporária realizado pela polícia na sexta-feira (26/7).

“Dada a rápida atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, as prisões foram realizadas no sábado (27/07). Os representados foram apresentados para audiência de custódia na data de hoje, estando as prisões mantidas nos termos em que foram decretadas”, afirmou o magistrado.