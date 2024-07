Grave acidente entre caminhões deixa dois mortos na BR 386 em São José das Missões

Uma grave colisão entre dois caminhões foi registrada por volta das 6hs de hoje na BR 386 em São José das Missões, cidade próxima de Sarandi. As informações que chegam do local apontam que a colisão foi frontal e envolveu um caminhão pertencente a uma empresa de laticínios da cidade de Rodeio Bonito-RS e outro caminhão com placas de Minas Gerais.

Com a colisão os dois motoristas perderam a vida na hora. Não está claro ainda qual dos veículos invadiu a pista contrária. A PRF de Sarandi atende a ocorrência, sendo que a pista sofrerá interrupções para os trabalhos periciais nesta manhã.