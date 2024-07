Canon lança as novas câmeras mirrorless full-frame EOS R1 e EOS R5 Mark II

A Canon do Brasil anuncia o lançamento de duas novas câmeras profissionais mirrorless full-frame: a EOS R1 e a EOS R5 Mark II. A EOS R1 foi projetada para fotógrafos profissionais e produtores de vídeo, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo esportes, fotojornalismo, reportagens e a produção de vídeo de alta qualidade. Já a EOS R5 Mark II apresenta recursos aprimorados com foco em vídeo para criadores de conteúdo e assim como a EOS R1, conta com um sistema de rastreamento e reconhecimento múltiplo em tempo real.

Os principais recursos da EOS R1 incluem:

Sensor CMOS sobreposto retroiluminado full-frame de 24,2 megapixels com um novo sistema de processamento para leitura extremamente rápida

Velocidade de leitura ampliada, reduzindo distorções de "rolling shutter"

Captura de imagens estáticas de até 40 fps

Sensor de imagem "AF tipo cruzado" para um foco preciso em detalhes lineares

Grandes capacidades em vídeo até 4K, com opções de vídeo em 6K RAW

Canon EOS R5 Mark II

EOS R5 Mark II oferece elementos fundamentais para fotógrafos de esportes, vida selvagem, jornalistas, produtores de vídeo e criadores visuais. Os principais recursos da EOS R5 Mark II incluem:

Sensor CMOS sobreposto retro iluminado full-frame de 45 megapixels com um novo sistema de processamento para leitura rápida

Quando comparado aos modelos anteriores de câmera EOS R, o sistema de AF é mais avançado, incluindo Eye Control AF e novas tecnologias de rastreamento de assunto

Recursos de vídeo da série Cinema EOS, como: Perfil de cor de imagem personalizado, incluindo Canon Log 2 Monitor de forma de onda e False Color 4 canais de áudio com 24 bit LPCM Pré-gravação de até 5 segundos



Os acessórios da EOS R5 Mark II foram projetados pensando no usuário final. Há uma nova bateria, a LP-E6P, com maior potência e o dobro da amperagem em comparação às versões anteriores. Os GRIPS opcionais também foram projetados com três opções:

- BG-R20 – Expansão da bateria e operação da câmera na vertical

- BG-R20EP com conexão Ethernet – Expansão da bateria, operação da câmera na vertical e permite a comunicação com cabos para a transmissão em alta velocidade

- CF-R20EP com ventoinha e conexão Ethernet – Expansão da bateria, comunicação via Ethernet e ventoinha de resfriamento que ajuda a maximizar o desempenho nas gravações de vídeo

Ambas as câmeras apresentam o novo DIG!C Accelerator, uma adição ao processador DIG!C X. O DIG!C Accelerator auxilia no processamento do aprendizado profundo, permitindo a análise rápida de grandes volumes de dados e oferecendo suporte ao sistema de AF, o Dual Pixel Intelligent AF.

O Dual Pixel Intelligent AF, baseado em Captura Acelerada, proporciona avanços em rastreamento, como a estimativa de área do corpo, articulação e cabeça, além de foco em pessoas que não sejam o assunto principal.

As câmeras EOS R1 e EOS R5 Mark II, assim como seus acessórios, estarão oficialmente disponíveis no Brasil no segundo semestre de 2024, através da Canon do Brasil.

Nos links abaixo é possível conhecer mais sobre cada modelo.

Canon EOS R5 Mark II

Canon EOS R1