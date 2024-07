Image by freepik

As soluções relacionadas à Inteligência Artificial (IA) estão entre as tendências do chamado “novo mercado”, como mostra uma pesquisa compartilhada pelo Data Centre Dynamics. A inovação é uma alternativa para diversas áreas de uma empresa como, por exemplo, o setor de atendimento.

Recentemente, uma publicação do Portal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) revelou que o atendimento é considerado um ponto essencial tanto para empreendedores que atuam como microempreendedores individuais (MEIs) quanto para empresas de maior porte.

Nessa conjuntura, Renan Lima, fundador da Ultraqualify, empresa que oferece soluções de qualificação de leads e automação de vendas para empresas B2B, conta que o serviço de atendimento autônomo com IA é uma solução para empresas de diversos setores, permitindo melhorar a experiência do cliente, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência geral do atendimento.

“Com a personalização, escalabilidade e suporte contínuo, as empresas podem integrar uma tecnologia de maneira eficaz e aproveitar os benefícios tangíveis de uma operação mais automatizada e inteligente”, afirma. Segundo Renan Lima, o atendimento autônomo com IA pode reduzir custos operacionais de uma empresa de diversas formas:

Redução da necessidade de equipe extensa: ao automatizar até 80% das interações de atendimento, a empresa pode operar com uma equipe menor, diminuindo os gastos com salários, treinamento e gestão de pessoal;

Disponibilidade 24/7: em alguns casos, a IA pode oferecer suporte contínuo sem a necessidade de turnos de trabalho, eliminando custos adicionais associados a horários noturnos ou de fim de semana;

Respostas rápidas e precisão: com algoritmos avançados de processamento de linguagem natural (NLP), a IA pode responder de maneira rápida e precisa, melhorando a eficiência e reduzindo o tempo de atendimento;

Integração de múltiplos canais: a centralização de plataformas como ERP, CRM, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger em uma única interface reduz a complexidade e o custo de gerenciar múltiplos canais de atendimento;

Menos erros e repetições: a automação pode diminuir a incidência de erros humanos e a necessidade de retrabalho, proporcionando uma experiência de atendimento mais eficiente e consistente;

Escalabilidade: em alguns casos, é possível contar com uma solução de IA escalável, permitindo que a empresa aumente sua capacidade de atendimento sem a necessidade proporcional de aumentar a equipe, o que pode ser útil durante picos de demanda.

Adesão à IA oferece benefícios

De acordo com Renan Lima, o atendimento autônomo com IA é uma opção para empresas que querem reduzir o tempo de espera com respostas imediatas às consultas dos clientes, dispensando o atendente humano.

“A modalidade ajuda a aumentar a eficiência operacional ao gerenciar um volume maior de consultas com menos recursos humanos”, explica. “Além do mais, a disponibilidade constante e a rapidez nas respostas aumentam a satisfação e a lealdade dos consumidores”, completa.

Segundo o fundador da Ultraqualify, a IA ajuda o negócio a focar em casos complexos: “A equipe de atendimento pode concentrar-se em resolver problemas que requerem um toque humano, enquanto a IA lida com questões rotineiras”, detalha.

Ferramentas e estratégias podem ajudar empresas de diversos setores

Renan Lima destaca que um serviço de atendimento autônomo com IA pode ser adaptado a diferentes setores para melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento ao cliente.

O empresário explica que o uso de um serviço de atendimento autônomo com IA pode ser utilizado por empresas de diversos segmentos, como e-commerce, serviços financeiros, setor de saúde, educação e telecomunicações. Ele lista alguns exemplos a seguir:

E-commerce

Uma loja on-line que vende eletrônicos e quer melhorar o atendimento ao cliente, especialmente fora do horário comercial, pode contar com o serviço de atendimento autônomo para:

Responder perguntas frequentes sobre produtos, políticas de devolução, status de pedidos e fornecimento de assistência técnica básica a qualquer hora do dia;

Usar o sistema para se conectar ao site da loja, aplicativos de mensagens como WhatsApp e redes sociais.

Serviços financeiros

Para um banco que deseja melhorar a eficiência do atendimento ao cliente:

Oferecer opção de consultar saldos, verificar transações recentes, solicitar emissão de boletos e realizar transferências entre contas utilizando o serviço autônomo;

Fazer a integração com ERP e CRM para acessar informações detalhadas do cliente e histórico de transações.

Setor de saúde

Com a modalidade, uma clínica médica que deseja fornecer informações rápidas e precisas aos pacientes fora do horário pode usar o atendimento autônomo para:

Agendar ou cancelar consultas, verificar horários disponíveis e receber lembretes automáticos;

Disponibilizar informações sobre serviços: respostas automáticas a perguntas frequentes, preparações para exames, políticas de seguro e horário de funcionamento.

Educação

A IA pode ajudar instituições de ensino que querem melhorar o suporte aos alunos e candidatos, possibilitando:

Suporte ao aluno com respostas a perguntas frequentes sobre cursos, processos de inscrição, prazos de matrícula e requisitos de admissão;

Ajudar com assistência técnica para problemas de login, navegação no portal de alunos e uso de plataformas de e-learning.

Telecomunicações

Para concluir, o fundador da Ultraqualify conta que, com a IA, é possível trabalhar para a resolução de problemas comuns, como:

Assistência automatizada para solucionar problemas de conectividade, configuração de dispositivos e reinicialização de serviços;

Auxílio aos clientes que precisam verificar e pagar contas, alterar planos de serviço e atualizar informações de contato.

