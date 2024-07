LawX confirma presença no evento AB2L Lawtech Experience 2024

O evento AB2L Lawtech Experience 2024, promovido pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), ocorrerá amanhã, dia 30 de julho de 2024, a partir das 08h00 às 19h00, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Este será o 3º Congresso Internacional de direito e novas tecnologias, desta vez o evento tem como um dos seus objetivos ser um dos maiores encontrosde inovação tecnológica no setor jurídico brasileiro, reunindo especialistas para discutir as últimas tendências em inteligência artificial para advogados e suas aplicações práticas.



As duas versões anteriores foram on-line e acumularam mais de 480 horas de palestras sobre inovação jurídica, mas em 2024 toda a experiência e conteúdo serão presenciais. Em 2023 o evento reuniu mais de 3987 pessoas. Este ano contará com palestras, painéis e workshops, onde especialistas abordarão como a IA jurídica está transformando a prática legal.

A LawX, patrocinadora do evento e desenvolvedora de soluções tecnológicas para advogados, apresentará novidades na sua versão 2.0, com ferramentas adicionais que visam otimizar tarefas repetitivas e fornecer análises jurídicas complexas. Cássio Bastos R., fundador da LawX, “esperamos um evento ainda ainda maior este ano, com muitas palestras ricas em conteúdos e inovações de qualidade”. Essa visão será explorada em diversas sessões do evento, demonstrando como a IA pode aumentar a eficiência e precisão no tratamento de informações legais.

O AB2L Lawtech Experience 2024 também oferecerá oportunidades para networking, permitindo que profissionais do direito troquem experiências e discutam as melhores práticas na adoção de tecnologias emergentes. Espera-se que o evento reforce a importância da IA para advogados acessível, destacando soluções que podem beneficiar tanto grandes escritórios quanto advogados individuais.

Uma feira dinâmica com expositores lawtechs, legaltechs e prestadores de serviços será parte do evento, oferecendo diversas soluções e oportunidades de negócios. Além disso, serão oferecidas certificações de cursos sobre IA jurídica, reconhecidos pelos líderes na inovação jurídica. Essas certificações serão concedidas durante o evento, destacando os avanços e a importância da tecnologia no setor jurídico.

A programação inclui demonstrações ao vivo de ferramentas tecnológicas, estudos de caso e debates sobre o futuro da advocacia em um mundo cada vez mais digital. Contará com 86 especialistas confirmados e Plenárias para discussão dos assuntos que apoiam a prática jurídica no Brasil. Os portões abrem para credenciamento a partir das 07:30, e os últimos ingressos podem ser adquiridos ao acessar o site oficial da AB2L ou na rua R. Frei Caneca, 569 - Bela Vista, São Paulo - SP.