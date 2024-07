Homem é preso em Tenente Portela em flagrante delito pelo crime de lesão corporal (violência doméstica).

Na manhã do domingo, (28/7), policiais militares realizaram a prisão em flagrante de um homem que agrediu fisicamente sua companheira. No local, ainda foi apreendida uma arma branca do tipo adaga em posse do agressor. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

A vítima solicitou as medidas protetivas de urgência, sendo encaminhada pela guarnição policial até um local seguro conforme sua indicação e será amparada pelas prerrogativas da Lei Maria da Penha.