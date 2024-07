Brigada Militar apreende produtos de origem estrangeira na RSC-472 em Três Passos

Durante a noite deste sábado (27/07), em abordagem e fiscalização na ERS 472 Km 69, na cidade de Três Passos, policiais militares do Comando Rodoviário da Brigada Militar, através do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto do 1ºBatalhão Rodoviário da Brigada Militar, abordaram um veículo carregado com várias garrafas de vinho, de diversas marcas, de origem Argentina, sem comprovação de passagem aduaneira, e em desacordo com a cota permitida pela Receita Federal do Brasil.

Diante dos fatos foram apreendidas as mercadorias que serão entregues à Receita Federal do Brasil de Santo Ângelo.