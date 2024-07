Coronel Bicaco: Caminhão de transporte de suíno tomba e parte da carga é saqueada

Por volta das 3 horas da manhã desse sábado (27) um caminhão carregado com suínos tombou as margens da BR 468 no perímetro de Coronel Bicaco. caminhão havia saído na noite de sexta-feira (26) carregado da Serra Gaúcha com destino a Três Passos para o abate dos animais.

A Brigada Militar de Santo Augusto organizou o trânsito e acompanhou o movimento no local até a chegada da PRF que efetuou o registro da ocorrência e encaminhou a retirada do veículo.

Ainda durante a madrugada e no decorrer da manhã, antes da chegada da Brigada Militar ao local populares saquearam parte da carga. Durante a manhã de sábado empresa responsável pela carga estava recolhendo os animais que ainda restaram, alguns ainda com vida.

O motorista do caminhão não se feriu e estava acompanhado o recolhimento dos animais.