Polícia prende suspeitos de assassinato de professores da UFSM

A Polícia Civil, através da DRACO Passo Fundo, coordenada pelo Delegado Diogo Ferreira, com apoio da Brigada Militar, elucidou e prendeu os autores do latrocínio ocorrido na madrugada de última quinta-feira, 25/07, no município de Mato Castelhano.

Desde as primeiras horas após o crime, a equipes começaram a investigação com oitava de testemunhas, coletas de imagens das câmeras de segurança das proximidades do local do fato, além de outras diligências e quebras de sigilo.

Após troca de informações com Brigada Militar, um dos suspeitos foi identificado. Posteriormente, o segundo investigado foi identificado. Ainda, este investigado estava comentando uma série de furtos na cidade nos últimos meses.

Ainda, informações davam conta de um terceiro suspeito que teria auxiliado os autores do roubo na fuga.

Câmeras de monitoramento flagram os criminosos fugindo do local a pé, indo para rumo ignorado.

Duas vítimas reconheceram um dos autores.

Na madrugada de sexta-feira, a Brigada Militar, abordou o veículo que era conduzido pelos suspeitos, onde foi possível verificar a conexão entre os indivíduos.

De posse das informações, elementos de provas e demais dados, foi representado pela prisão temporária do primeiro suspeito identificado, bem como do terceiro indivíduo que teria prestado apoio.

No início da manhã do sábado (27), o terceiro indivíduo foi preso temporariamente, no interior de Mato Castelhano. Através deste foi possível coletar mais informações a respeito do dois autores do crime. No final da tarde este indivíduo foi posto em liberdade.

No decorrer da manhã do sábado, o primeiro indivíduo identificado foi preso num hotel no centro de Passo Fundo. As vítimas confirmaram o reconhecimento deste.

Após, com os novos elementos, foi representado pela prisão temporária do segundo autor do latrocínio.No final da tarde do sábado, este indivíduo foi preso no bairro Parque Farroupilha, Passo Fundo.

Pelos elementos colhidos até o momento, constata-se que os dois criminosos não tiveram apoio de outras pessoas na fuga.A investigação prossegue para analise de dados e informações obtidas durante as prisões, devendo ser concluída durante a semana com remessa do Inquérito Policial e representação pela conversão das duas prisões temporárias em prisão preventivas.

Os dois autores identificados e presos possuem antecedentes criminais, um deles, com diversos furtos e roubos.