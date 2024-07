Elgin lança o EL720 leitor de código de barras 1D e 2D

Focada em oferecer produtos da área de automação comercial que atendam o mercado varejista, a Elgin Automação apresenta o ELGIN EL720, leitor semifixo de código de barras.

Leitor de código de barras 1D e 2D, o EL720 possui tecnologia de leitura por captura de imagem que possibilita uma maior velocidade de leitura, pois o operador não precisa alinhar o código de barras, basta apresentá-lo em qualquer posição na frente do leitor. A tecnologia Area Imager permite ainda a leitura dos principais códigos do mercado, mesmo em superfícies molhadas ou com códigos amassados ou rasurados.

O leitor é adaptado para soluções no varejo, podendo ser empregado em diferentes ambientes de trabalho e atender a demandas específicas dos negócios – como a leitura de alta intensidade em diferentes tipos de superfície.

O EL720 pode ser posicionado como um leitor fixo e ainda assim permitir ser removido e usado como leitor manual para ler códigos em produtos maiores e fora do Checkout.

Presente há 72 anos no mercado é uma das pioneiras no setor de costuras no Brasil, a Elgin é uma empresa fabricante e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, bem como soluções para uso comercial e residencial, nos segmentos de ar-condicionado, automação comercial, energia solar, escritório, iluminação, mídias, informática, pilhas e carregadores, refrigeração, segurança, telefonia e eletroportáteis.