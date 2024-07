Transplantes capilares lideram buscas no Google Trends

A demanda por transplantes de órgãos vitais provoca uma fila de brasileiros que parece ser interminável. Em janeiro deste ano, segundo o Ministério da Saúde, havia 41.559 pacientes aguardando em lista por um órgão. Do total, 24.393 eram homens e 17.165 eram mulheres. Entretanto, as pesquisas na web indicam que o transplante capilar é o campeão de demandas.

O aumento dos movimentos nas clínicas especializadas reflete o crescimento econômico do setor, mas esse indício também está presente no próprio Google Trends – ferramenta que acompanha os movimentos das buscas no Google, a partir de palavras-chave.

É o que mostra uma análise da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC). O levantamento identificou que, num intervalo de duas décadas, entre 2004 e março deste ano, este procedimento representava 48,43% de todas as pesquisas por transplantes. Em segundo lugar aparece o transplante de medula, seguido pelo de coração, de rins, córneas e fígado.

“Longe de supor que o transplante capilar seja mais importante do que os demais procedimentos, mas a busca por soluções estéticas vem seguindo uma tendência de alta, e isso se reflete também nos tratamentos contra a queda de cabelo”, analisa a médica Melina Oliveira, especialista em cirurgia de transplante capilar e proprietária de uma clínica em Vila Velha (ES).

Ela revela que seu consultório vem recebendo um número crescente de novos pacientes, inclusive de mulheres. Para a médica, isso se deve não apenas ao mercado, mas também aos avanços nos tratamentos contra a queda de cabelo. “A eficácia dos procedimentos adotados hoje estimula muitas pessoas a fazerem o procedimento, o que não acontecia antes. O nível de satisfação dos pacientes é muito superior ao que se observava há alguns anos”, conta a especialista.

Atualmente, o procedimento em voga nas principais clínicas especializadas é a FUE – sigla em inglês de Extração de Unidade Folicular. A técnica consiste em remover fios capilares de regiões doadoras e transplantá-los nos locais onde há queda de cabelo. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS, também na sigla em inglês), 75,5% dos procedimentos realizados nos homens foi através da FUE, enquanto nas mulheres o índice foi de 57%.

“A FUE é o que existe de mais moderno atualmente nos transplantes capilares, principalmente porque reproduz com alto nível de fidelidade o couro cabeludo de quem não sofre de calvície ou de outra doença capilar. A satisfação dos pacientes que se submetem a esse tipo de procedimento é de quase a totalidade”, finaliza.

