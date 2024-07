Especialista cita tendências para certificados digitais

O cenário de segurança digital está em plena transformação, com novas tendências que estão moldando o futuro da identidade digital e do gerenciamento de certificados. Com a crescente digitalização e a automação dos sistemas, dois conceitos emergem como fundamentais para garantir a segurança e a integridade no ambiente digital: Machine Identity Management e o modelo Zero Trust.

De acordo com o estudo Security Outcomes 2023 para Zero Trust: Tendências de Adoção, Acesso e Automação, da Cisco, no Brasil, 24,9% das empresas afirmaram estar completamente preparadas para a adoção de Zero Trust em soluções de Identidade/Acesso, como por exemplo a autenticação multifator, e 34,3% completamente preparadas para adoção de Zero Trust em Redes & Workloads. Globalmente, esses dados foram de 10,9% e 16,4%, respectivamente.

“No Brasil, as tendências de Machine Identity Management e Zero Trust estão gerando um crescente interesse por soluções que ofereçam uma proteção robusta e eficiente para as identidades digitais. A adoção dessas abordagens está se tornando uma prioridade para muitas organizações que buscam melhorar suas estratégias de segurança e se preparar para futuros desafios no ambiente digital”, afirma Daniel Rodriguez, CEO da Redtrust.

1 - Machine Identity Management: protegendo máquinas e dispositivos

O conceito de Machine Identity Management está se estabelecendo como uma abordagem essencial para a segurança digital. À medida que o número de dispositivos conectados e sistemas automatizados cresce, proteger a identidade e a integridade de cada máquina e dispositivo torna-se uma prioridade. Essa tendência reflete a necessidade de soluções que garantam que cada elemento dentro de uma rede — de servidores e sistemas operacionais a dispositivos IoT e aplicativos — possua uma identidade digital segura e gerenciada de maneira eficaz.

Segundo Rodriguez, o Machine Identity Management é uma abordagem crescente e essencial no campo da segurança digital. “Em um mundo cada vez mais interconectado e automatizado, a capacidade de proteger a identidade de máquinas e dispositivos é crucial para prevenir ameaças e garantir a integridade dos sistemas”, completa.

2 - Zero Trust: uma nova abordagem para a segurança digital

O modelo Zero Trust é outra tendência significativa no campo da segurança digital. Esse modelo desafia o tradicional conceito de confiança implícita dentro das redes e sistemas, adotando uma abordagem onde nenhum acesso é automaticamente confiável, e cada tentativa de conexão deve ser verificada e monitorada continuamente.

“O Zero Trust promove uma arquitetura de segurança que avalia e reavalia constantemente a confiabilidade dos usuários e dos dispositivos que acessam a rede, avaliando as crescentes ameaças cibernéticas e protegendo informações sensíveis em um ambiente de trabalho híbrido e em constante mudança”, finaliza.