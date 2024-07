Produto GRTS Digital Integrated é lançado em São Paulo

A GRTS Digital realizou, em 27 de junho, durante o evento GRTS Digital Integrated, realizado na sede da XP Investimentos, em São Paulo, a apresentação de sua parceria com a LG lugar de gente, em uma integração de sistemas de RTS e RH que promete maior eficiência às empresas na gestão do mundo do trabalho. O evento apresentou, ainda, o case da C&A, que foi a primeira companhia a ter a gestão do mundo do trabalho digitalizada e integrada por meio dos recursos das organizações parceiras.

A startup GRTS Digital atua na digitalização da gestão trabalhista e sindical - e atende grandes empresas do país, como Unilever, Coca-Cola Femsa, Vivo e Riachuelo -, ao passo que a LG lugar de gente oferece produtos para gestão do capital humano, estando entre os maiores fornecedores para HCM do mundo.

A conexão destes dois sistemas, promete, de acordo com as empresas envolvidas, proporcionar a união do mundo do RH com o da Gestão Trabalhista e Sindical nas empresas. Tal integração, dessa maneira, propõe a otimização da gestão dos instrumentos coletivos de trabalho, a mitigação da geração de passivos trabalhistas e a elevação da visão estratégica das organizações.

De um dos lados da parceria, o sistema GRTS Digital traz em seu ecossistema soluções para a digitalização completa da gestão trabalhista sindical, com ferramentas que permitem desde o monitoramento das negociações até o uso de uma IA especialista em relações trabalhistas sindicais. Agora, a partir do lançamento do GRTS Digital Integrated, as empresas - como a C&A - que utilizarem a tecnologia irão eliminar de vez a gestão analógica das áreas de RH e RTS.

“Todo o processo é digital, simples, seguro e rastreável. Desta forma, as áreas de RH e RTS irão trabalhar 100% conectadas pela primeira vez, otimizando a operação e principalmente mitigando a geração de passivos trabalhistas decorrente da gestão em planilhas excel”, explica Uirá Menezes, CEO da startup GRTS Digital. “Este novo contexto integrado permitirá que os gestores se dediquem cada vez mais ao estratégico e menos ao operacional.”

Menezes destaca, ainda, o pioneirismo do ecossistema integrado de RH e Gestão Trabalhista e Sindical no meio corporativo brasileiro. “O ganho de produtividade e segurança operacional para as empresas será muito grande. O instrumento coletivo de trabalho é o mais importante contrato que as empresas celebram todos os anos”, diz. Para ele, “é inconcebível que médias e grandes empresas não se digitalizem e não façam a transformação digital de suas áreas.”

Para Caio Viana, head de Recursos Humanos da C&A, o futuro chegou. “O que a gente acha que vai acontecer daqui a vários anos já está acontecendo. Já é realidade, já existe no mercado”, afirma. Já Rogério Davi, diretor de Sucesso do Cliente na LG lugar de gente, pontua que a GRTS Digital é um dos parceiros “mais promissores” para levar aos clientes tal integração. “A C&A é o estopim de algo que a gente pode construir muito grande. Podemos levar para outras dezenas, e por que não, centenas de clientes tal experiência”, celebrou.

A expectativa das empresas envolvidas na parceria é que esta integração possa, daqui pra frente, oferecer uma vantagem competitiva para os clientes, com uma solução para o mercado capaz de gerar segurança aos profissionais que atuam no sistema de folha e mitigar prejuízos às organizações.