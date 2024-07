NEon impulsa inovação no Nordeste e reúne startups na PB

Pela segunda vez, o Sebrae realizou uma edição do evento NEon, que faz referência ao termo “Nordeste Online”. Este ano, o NEon aconteceu em João Pessoa, capital da Paraíba, nos dias 6 e 7 de junho. No ano passado, o evento foi sediado em São Luís, no Maranhão. O principal objetivo do NEon é contribuir com um ecossistema de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, além de fomentar os pequenos negócios e incentivar o desenvolvimento de novas startups na Paraíba e no Nordeste, segundo o Sebrae.

De acordo com a organização do evento, cerca de 230 startups, que atuam principalmente no Nordeste, participaram desta edição do NEon. Foram 115 palestras ministradas por especialistas, empreendedores e investidores. As palestras abordaram temas cruciais para o desenvolvimento de startups, como captação de investimentos, marketing digital, escalabilidade de negócios e novas tecnologias.

O Centro de Convenções de João Pessoa foi o local escolhido para o evento. A organização estima que mais de 16 mil pessoas compareceram durante os dois dias. Passaram por João Pessoa nomes como Lázaro Ramos (ator), Rony Meisler (empresário), Santiago Uribe (antropólogo), Sílvio Meira (cientista), Gil Ardelli (professor de inovação), Carlos Ferreirinha (consultor), Diego Ribas (ex-jogador de futebol), Lubyanka Baltar (chef de cozinha) e outros.

Também houve espaço para uma programação cultural com artistas nordestinos. O evento contou com apresentações de quadrilhas juninas, orquestra sinfônica, cantores, forró pé de serra, produtores de cinema, profissionais de redes sociais e fotografia, designers e grupos de tradições nordestinas.

O superintendente do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, destacou que o evento foi uma oportunidade importante para mostrar as potencialidades dos empreendedores do Nordeste dentro do cenário nacional.

O gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas do Sebrae Paraíba, Luciano Holanda, também comentou sobre o NEon.

“O evento criou um ambiente propício para networking e troca de conhecimentos entre os participantes. Todos os detalhes, desde a recepção dos convidados até a logística das apresentações, foram cuidadosamente planejados para garantir uma experiência única e produtiva”, disse Holanda.

Além do foco em inovação e empreendedorismo, o NEon também teve um caráter social. Durante os dois dias de realização, os participantes doaram 1.368 quilos de alimentos, de acordo com a organização. Os produtos beneficiaram pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições localizadas na capital paraibana. As doações foram entregues ao Hospital Padre Zé, Banco Solidário da Igreja Batista Miramar, projeto Missão Ações do Bem e projeto Ganha Mais Quem Doa.