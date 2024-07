Estudar inglês nas férias aprimora idioma

As férias escolares de julho, que marcam o fim do primeiro semestre letivo, são um período aguardado por muitos alunos para descansar e se divertir. Mas, existem maneiras de combinar diversão e aprendizado, especialmente no que diz respeito à prática de idiomas. De acordo com Marjorie Robles, Diretora de Desenvolvimento de Produtos na Pearson, o exercício contínuo das diferentes línguas é essencial para a retenção e aprimoramento das habilidades e, com o apoio da tecnologia, é possível vivenciar esse processo de forma estimulante e eficaz.

Segundo a profissional, tornar-se falante em um idioma é um processo cumulativo: quanto mais se pratica, mais se progride. É por essa razão que as férias escolares não precisam ser um período de pausa total para esse treinamento, na visão da executiva.

"Com os aplicativos e ferramentas disponíveis atualmente, é possível fortalecer e expandir as habilidades linguísticas de alunos em diferentes níveis de proficiência dia após dia e mantê-los engajados e preparados para os desafios futuros”, afirma a executiva.

A seguir, é possível verificar algumas dicas para continuar o aprendizado de idiomas fora dos períodos letivos:

1. Estabelecer uma rotina diária é importante

Segundo Marjorie Robles, a prática regular ajuda a consolidar o conhecimento adquirido e evitar a perda de habilidades. Além disso, a exposição contínua à língua estrangeira facilita a internalização de estruturas gramaticais e vocabulário, tornando o uso da língua mais natural e fluente. Por isso, mesmo em tempos em que está fora do seu dia a dia de estudos, a profissional afirma que é importante dedicar um tempo, mesmo que curto, para praticar o idioma. Fará toda a diferença ao retornar à rotina.

2. Apps de aprendizado podem ser explorados

Na visão da diretora, os aplicativos de aprendizado têm revolucionado a maneira como as pessoas adquirem novos conhecimentos e habilidades, uma vez que ofertam uma experiência personalizada, flexível e até mesmo aprimorada via inteligência artificial (IA) generativa. Esses apps adaptam os conteúdos às necessidades individuais dos usuários, permitindo a criação de experiências dinâmicas e interativas que respondem em tempo real ao progresso e às preferências dos alunos. A Mondly by Pearson oferece lições diárias e tecnologia de reconhecimento de fala por IA para aprimorar a pronúncia, combinando um currículo com foco em conversação, e realidade aumentada para aprender como um nativo. Já o HelloTalk permite conversar diretamente com nativos e conta com ferramentas que auxiliam no inglês, a exemplo do modo de troca cronometrado – uma experiência de mão dupla na qual tanto o idioma nativo quanto a língua inglesa são praticados. O Memrise, por sua vez, tem sua metodologia baseada na repetição espaçada: focadas no vocabulário, as atividades começam com as saudações, desde a escrita à pronúncia, progredindo para termos mais complexos conforme os usuários avançam nas missões.

3. Conteúdo audiovisual e leitura auxiliam o estudo

Do ponto de vista da executiva, filmes, séries e vídeos, quando assistidos no idioma que se está aprendendo – com ou sem legendas – ajudam na compreensão auditiva e na familiarização com diferentes sotaques e gírias. Ler livros, artigos e blogs também são excelentes formas de expandir o vocabulário e desenvolver melhor a compreensão textual, além das habilidades de reading e writing.

4. Grupos de conversação aprimoram o idioma

Marjorie Robles considera que há várias maneiras de aprimorar as habilidades linguísticas fora do ambiente digital. Participar de grupos de conversação e interação cultural quando estiver em outro país, ou até mesmo em projetos locais com esse propósito é uma boa pedida. Em São Paulo, há bares (para quem pode frequentá-los) que oferecem um ambiente descontraído para a prática de diferentes idiomas enquanto o público interage entre si e participa de dinâmicas temáticas como noite de jogos, karaokês e festas latinas.

Além disso, existem plataformas on-line que permitem que os usuários conversem com falantes nativos e outros aprendizes, promovendo a prática de conversação e a troca cultural. A profissional também afirma que os programas de voluntariado e intercâmbios são excelentes maneiras de imergir na língua e nos costumes locais, pois além de aprimorar as habilidades linguísticas, levam à compreensão mais profunda das tradições do país.

5. Jogos e atividades lúdicas constroem conhecimento

Por fim, a diretora de conteúdo aponta que a gamificação é uma estratégia eficaz utilizada para tornar o aprendizado mais envolvente e divertido. Jogos de palavras, aplicativos de quizzes e atividades lúdicas ajudam a deixar o processo mais leve e até mitigam a sensação de estar estudando formalmente. O Kahoot, por exemplo, oferece a possibilidade de montar um quiz personalizado. O app da Mondly by Pearson é outro ótimo aliado cuja variedade de exercícios interativos, questionários e desafios deixa a relação com idiomas mais estimulante. Para os alunos da Wizard by Pearson, o app Wiz.me oferece o Wiz Battle – jogo no formato gincana, com público-alvo teen, que permite praticar inglês por meio de interação com colegas, resolução de charadas, trava-línguas e dinâmicas de construção palavras. Por fim, outra opção dentro do aplicativo é o Wizard Clash, no qual os jogadores competem em uma batalha de perguntas e respostas de conhecimentos gerais em inglês e relacionadas ao nível em curso.