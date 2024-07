Nova tecnologia trata a flacidez facial sem uso de agulhas

O Brasil está entre os países que mais realizam procedimentos estéticos, entre cirúrgicos, não cirúrgicos e de rejuvenescimento facial, de acordo com o ranking mundial mais recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS). Segundo os dados da organização, foram realizados mais de 900 mil procedimentos não cirúrgicos no país em 2022.

A flacidez facial está entre as queixas mais comuns de pacientes que buscam realizar procedimentos estéticos faciais. De acordo com a Dra. Carolina Lins, dermatologista especialista em estética regenerativa, com o passar do tempo, a produção de colágeno do organismo diminui, resultando em uma perda de elasticidade da pele e no surgimento de rugas e linhas de expressão.



Mas, graças aos avanços na medicina, hoje, já é possível tratar a flacidez através de novos procedimentos. O mais novo lançamento é o Emface, tratamento facial não invasivo, capaz de tratar simultaneamente a pele e os músculos faciais, principais pilares de sustentação do rosto.

“Este equipamento é avanço para os tratamentos focados em dermatologia regenerativa. Com resultados clínicos comprovados pela fabricante, BTL, o Emface pode ajudar na redução das rugas, promover melhora da tonificação muscular e causar um efeito lifting”, destaca a Dra. Carolina.

Resultados esperados com o uso do procedimento Emface:



Redução das rugas e linhas de expressão;

Redução da flacidez;

Aumento do estímulo dos músculos;

Melhora do contorno facial;

Rosto com aparência natural e rejuvenescida a longo prazo.

Segundo a Dra. Carolina, este equipamento reúne as funcionalidades mais procuradas pelos pacientes. “É um procedimento indolor, sem uso de agulhas, de rápida ação, apenas 20 minutos e com resultados que podem ser instantâneos desde a primeira sessão”, explica.

A tecnologia é nova no país e recém-chegada à capital pernambucana, Recife, estando disponível na clínica Carolina Lins.

