Assalto Há 4 horas Em Polícia l Trânsito Como foi a ação dos assaltantes que mataram dois professores em hotel no Norte do RS “Crime foi cometido de forma amadora”, diz delegado

Assalto Há 1 dia Em Polícia l Trânsito Identificados os dois professores que foram mortos em assalto no município de Mato Castelhano As vítimas são, Felipe Turchetto, 35 anos natural de Taquaruçu do Sul e Fabiano de Oliveira Fortes, 46 anos natural de Palmeira das Missões