Startup brasileira de CX inicia expansão internacional

Image by rawpixel.com on Freepik

A PeopleXperience, plataforma de Customer Experience (CX), ou experiência do cliente, em português, alcançou 25% de acessos feitos por empresas do exterior. Entre estes, 12% são feitos por empresas norte-americanas. A empresa, que iniciou a expansão internacional em 2023, conquistou recentemente o primeiro cliente no continente africano, em Luanda, Angola.

Ricardo Pena, CEO da empresa, explica sobre o processo de expansão internacional. “O primeiro passo foi disponibilizar a nossa plataforma em inglês e espanhol. Como somos uma solução em nuvem, acessível de qualquer parte do mundo, o suporte a múltiplos idiomas ajudou muito”, pontua.

Apesar de alguns desafios, o empresário destaca que os resultados foram obtidos em pouco tempo. “Começamos com pouca divulgação, apenas para validar o modelo internacionalmente. Meios de pagamento e suporte técnico têm sido os principais desafios. Por isso, estamos ampliando nossa capacidade de atendimento com parceiros na América Latina e América do Norte. A receptividade tem sido ótima, gerando, além de acessos, vendas de fora do país”, esclarece.

Pena acredita que a expansão internacional da empresa tem sido bem-sucedida, principalmente, por compreender as necessidades do mercado externo de CX. “Criamos uma solução focada no gestor de experiência do cliente, pois em mercados com uma área de Customer Experience mais consolidada e madura, eles têm desafios bem claros. Uma plataforma especializada, que oferece mapeamento e gestão das ações, pode proporcionar a eles as soluções que buscam”, ressalta.

Um relatório da Mordor Intelligence revelou que, entre 2024 e 2029, o mercado global de gerenciamento de experiência do cliente deve crescer, em média, 17,9% ao ano. Atualmente o segmento gera US$ 19,03 bilhões, e pode alcançar US$ 43,35 bilhões, em 2029. O estudo também indicou que com os avanços tecnológicos, empresas de médio e pequeno porte estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados.

PeopleXperience e a experiência do cliente

De acordo com o anuário CX Trends 2024, a experiência do cliente engloba todas as interações e vivências que um consumidor tem com uma marca ou empresa, abrangendo todos os pontos de contato ao longo de sua jornada de compra.

O levantamento também destaca que as mudanças do mercado forçaram as empresas a atualizar a forma como apresentam seus diferenciais competitivos, já que atualmente, os consumidores valorizam mais as empresas que proporcionam uma excelente experiência do que aquelas que se concentram apenas em vender um produto.

Neste cenário, surgiu em 2020 a PeopleXperience, como uma plataforma para mapeamento de personas e da jornada do cliente. A empresa também oferece outros serviços relacionados a estratégias de experiência do cliente, com o propósito de orientar seus clientes na geração de vendas e aquisições de novos clientes.

Para saber mais, basta acessar: https://br.peoplexperience.com/