Identificados os dois professores que foram mortos em assalto no município de Mato Castelhano

Na madrugada desta quinta-feira (25/07), um roubo a um hotel resultou em duas mortes no município de Mato Castelhano, no Norte do Estado. Segundo relatos, o incidente ocorreu por volta das 4h da madrugada no Hotel Romantei, onde dois indivíduos, hospedados desde a noite de quarta-feira (24), anunciaram um assalto.

Durante a ação, que ocorreu na sala de conveniência do hotel, oito pessoas foram rendidas pelos criminosos armados e conduzidas para a cozinha. A proprietária do estabelecimento foi separada dos demais hóspedes em uma sala separada.

Enquanto as vítimas estavam sendo amarradas na cozinha, dois homens, ambos professores, foram mortos pelos assaltantes, cada um com um tiro na cabeça. Os criminosos também efetuaram o roubo de valores, transferindo quantias significativas via Pix da proprietária do hotel.

Após o roubo, os assaltantes fugiram em um veículo cuja identificação ainda não foi confirmada, rumo a Passo Fundo. A Brigada Militar do 3º RPMon foi alertada durante a madrugada e prontamente se deslocou para o local. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, junto com o Instituto Geral de Perícias (IGP), estão atualmente conduzindo os procedimentos periciais.

Foram identificados os dois homens que morreram durante um assalto a um hotel de Mato Castelhano, na madrugada desta quinta-feira (25). Fabiano de Oliveira Fortes, 46 anos, e Felipe Turchetto, 35 anos, eram professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e foram baleados durante a ação dos criminosos.

Felipe natural de Taquaruçu do Sul, foi egresso do curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Santa Maria Campus Frederico Westphalen, formado em 2011, fazendo mestrado em 2015 e doutorado em 2018 em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi professor-adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, Campus de Cachoeira do Sul (2018-2019) e no Departamento de Engenharia Florestal, na UFSM-FW. Atualmente era professor-adjunto no Departamento de Ciências Florestais. Tinha experiência na área de Recursos Florestais, com ênfase em Manejo de Florestas Nativas, Silvicultura e Estatística Experimental.

Fabiano natural de Palmeira das Missões, tinha graduação e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, tendo se formado em 2007, e também atuou em Frederico Westphalen. Atualmente era professor Associado I da Universidade Federal de Santa Maria. Tinha experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Processos e Métodos de Mensuração Florestal e Experimentação Florestal.

Segundo informações da assessoria de imprensa da UFSM, o grupo de 15 estudantes e três professores do curso de Engenharia Florestal faziam uma visita de campo à Floresta Nacional de Passo Fundo, que fica em Mato Castelhano. Conforme a proprietária do hotel, eles chegaram no local no momento do assalto e foram baleados pelos bandidos.

A Universidade Federal de Santa Maria divulgou nota de pesar pelo ocorrido e declarou luto oficial por um dia. Confira a íntegra:

"Com profundo pesar, informamos o falecimento dos professores Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto, ocorridos no dia de hoje (25/07/2024), tragicamente. Ambos exerciam suas atividades no Departamento de Ciências Florestais, do Centro de Ciências Rurais da UFSM.A Universidade declara luto oficial por um dia, a partir desta quinta-feira, 25, com paralisação das atividades acadêmicas e administrativas do Curso de Engenharia Florestal.

Informações sobre os atos fúnebres serão divulgadas tão logo forem definidas.A UFSM se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de pesar."