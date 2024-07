Mais da metade das apreensões de drogas do RS em julho foram nas regiões Norte e Noroeste

Mais da metade das três toneladas de drogas apreendidas no Rio Grande do Sul do começo de julho até esta quarta-feira (24) foram encontradas em abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou Brigada Militar nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

As cargas totalizaram 1,63 tonelada de maconha e cocaína, além de uma apreensão de 15 mil maços de cigarro.

Parte das apreensões tinha como origem ou destino as fronteiras com Argentina, Paraguai e Uruguai. Foi o caso de uma abordagem realizada na terça-feira (23), que revelou 150 quilos de maconha escondidos em fundos falsos de um carro emplacado na Argentina.

Segundo o chefe da comunicação da PRF no Rio Grande do Sul, Felipe Barth, a maconha que chega ao RS vem principalmente do Paraguai, passando pela Argentina e seguindo para Porto Alegre. No entanto, as rotas escolhidas pelos criminosos são diversas.

— Grandes apreensões de maconha são feitas em praticamente todas as regiões porque os criminosos variam as rotas para tentar ludibriar a polícia. Além disso, o RS acaba sendo utilizado também como caminho da droga que vai para o Uruguai. Os criminosos evitam a criação de um padrão único para tentar dificultar as apreensões — disse.

Ao todo, 12 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos durante as ações de abordagem na região.

Apreensão de maconha dobra

Do início do ano até o final de junho, a PRF aprendeu quase 12 toneladas de maconha no Rio Grande do Sul, o dobro da quantidade do mesmo período do ano passado.

No começo do mês, uma apreensão de maconha em Sarandi foi a terceira maior da PRF no Rio Grande do Sul. A carga de cinco toneladas foi localizada na BR-386, nos tanques de carga de uma carreta. Um casal foi preso na ação.

Na região, quase todas as apreensões do primeiro semestre de 2024 foram de maconha, somando 1,52 tonelada. Os outros 110 quilos tratavam-se de tabletes de cocaína.

Conforme Barth, a maconha é mais difícil de transportar e menos lucrativa, mas a alta demanda da droga resulta na grande circulação.

A cocaína, além de mais fácil de transportar, rende mais, mas também precisa de alto investimento para transportar em grande quantidade. Por isso as apreensões resultam em alto prejuízo para as organizações criminosas. Perdem drogas, veículos e pessoas, tendo uma redução considerável do lucro e consequentemente do poder — acrescenta.

Apreensões de drogas nas regiões Norte e Noroeste do RS

1° de julho

Homem é preso com mais de 800 quilos de maconha na BR-386, em Fontoura Xavier

2 de julho

Dupla é flagrada com mais de 70 quilos de maconha em Sarandi

10 de julho

Adolescente é apreendido com 15 mil maços de cigarros contrabandeados em Ijuí

16 de julho

Homem abandona carro com 155 quilos de maconha após acidente no noroeste do RS

18 de julho

Três pessoas são presas transportando 110 quilos de cocaína em Cruz Alta

19 de julho

Perseguição termina com homem preso após bater carro carregado de maconha no norte do RS

23 de julho

Dois suspeitos são presos com 185 quilos de maconha em Passo Fundo

Três pessoas são presas ao transportar 150kg de maconha em fundo falso de carro argentino.