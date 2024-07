Guanabara faz novos investimentos em segurança nas viagens

A empresa de transporte rodoviário Guanabara está investindo em tecnologias de última geração e na capacitação de seus profissionais. Até o final de 2024, o grupo pretende investir R$ 100 milhões na renovação de sua frota de ônibus, com veículos mais modernos, seguros e confortáveis.

"Contamos com uma equipe experiente, que passa constantemente pelo processo de qualificação e reciclagem para poder operar com máxima eficiência todos os sistemas que nós colocamos à disposição” afirma a gerente administrativa da Guanabara, Alayse Brum Vinhas.

A executiva explica ainda que, além da formação voltada aos profissionais, o padrão de excelência dos ônibus da Guanabara é composto por diversas tecnologias que contribuem para a segurança no trânsito, como:

- Tecnologia embarcada: que permite que a empresa o monitore o desempenho dos veículos, a fim de verificar a eficiência do sistema no que se refere a horários de chegada e saída, tempo de trajeto e itinerário;

- Sistema anticolisão: baseado na detecção e monitoramento constante do ambiente ao redor do veículo ou equipamento. Esses sistemas utilizam sensores para identificar a presença de objetos, calcular a distância e a velocidade relativa, e determinar se há risco de colisão;

- Sistema de Frenagem Automática de Emergência (AEB): que identifica o risco de colisão com outros veículos ou pedestres e freia automaticamente o ônibus, evitando acidentes;

- Alerta de Faixa de Rolamento (LDWS): o sistema monitora a trajetória do ônibus e alerta o motorista caso ele esteja saindo da faixa de rolamento sem sinalizar;

- Sistema antitombamento: quando o ônibus está perdendo a tração, o motorista é alertado para retomar o controle, principalmente na descida das serras, pois esse equipamento controla a locomoção.

Capacitação de profissionais

Em relação ao treinamento de seus funcionários, principalmente os condutores responsáveis por transportar passageiros em mais de 2 mil linhas do grupo, a Guanabara também está direcionando novos investimentos com foco em temas como segurança no trânsito, primeiros socorros, atendimento ao cliente e outros temas relevantes.

Os treinamentos, ministrados por instrutores qualificados, visam aprimorar as habilidades dos profissionais e garantir um atendimento de excelência aos passageiros, seguindo as determinações do Marco Regulatório do Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros (TRIP), aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em dezembro de 2023 e que encontra-se em vigor.