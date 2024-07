Divisão Logística do Grupo GPS revela resultados de 2024

Nos primeiros seis meses de 2024, a Divisão Logística do Grupo GPS experimentou um crescimento expressivo, alavancado por projetos iniciados em 2023 e uma série de inovações recém-implementadas. Entre essas inovações, destacam-se a maturidade alcançada nos processos de Request for Information (RFI) na logística, bem como o desenvolvimento de torres de controle e portais de acesso voltados para os clientes.

Superando desafios com adaptabilidade

Nos primeiros seis meses de 2024, a empresa enfrentou dois grandes desafios. O primeiro foi a implantação de novos Armazéns Gerais em um ritmo mais acelerado que o usual. O segundo desafio foi lidar com o alto volume de demandas do varejo, que não foram previstas inicialmente. Mesmo diante deste cenário, foram recrutados e alocados recursos necessários, o que possibilitou atender as demandas.

Mudanças estratégicas e foco em tecnologia

Após os resultados do primeiro semestre, estão sendo implementadas mudanças significativas na estratégia operacional, com a reestruturação das equipes de projetos e inovações, visando atender às exigências de um cenário de crescimento acelerado e expansão do setor de e-commerce. O diretor destaca que o foco está em integrar tecnologia e capacidade de contratação, aproveitando a base de currículos existente na empresa. “Estamos dedicados a aperfeiçoar a produtividade e a eficiência operacional por meio de sistemas de Warehouse Management Systems (WMS) desenvolvidos, avanços em Request for Information (RFI) e a utilização de inteligência artificial (IA)”, explica.

Jazeel dos Santos, diretor da Divisão Logística do Grupo GPS, sublinha a relevância desses avanços: "Investimos de forma substancial em armazéns e sistemas de Warehouse Management Systems (WMS). Além disso, progredimos na implementação de inventários com RFID utilizando drones e na aplicação de inteligência artificial (IA), para acompanhar nossas operações logísticas. Essas iniciativas têm proporcionado maior agilidade aos nossos processos, assegurando que as informações estejam disponíveis em várias plataformas, atendendo às nossas necessidades".

Contribuição e iniciativas significativas

A Divisão Logística contribuiu significativamente para os resultados gerais do Grupo GPS, especialmente pelo seu crescimento na área de armazéns e transportes dedicados. Durante os primeiros seis meses do ano, foram adicionados mais de 50 novos recursos ao setor de transporte, ampliando a capacidade operacional. Além disso, foram disponibilizados mais de 200 mil metros quadrados de armazéns dedicados, permitindo atender à crescente demanda.

Entre as iniciativas, a criação de torres de controle de processos com RFID trouxe ganhos de produtividade. O sistema de monitoramento e gestão permitiu um controle eficiente das operações, eliminando gargalos e otimizando diversos processos logísticos. Outra ação foi o investimento em um WMS flexível, que contribuiu para o controle das operações de armazéns.