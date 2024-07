Veículo capota na ERS 330 entre Tenente Portela e Miraguaí

Um grave acidente foi registrado por volta das 17:20 de hoje, terça-feira, na RS-330, na altura de Gamelinhas, entre as cidades de Tenente Portela e Miraguaí. Um veículo saiu da pista e capotou, só parou dezenas de metros do asfalto, dentro de uma lavoura.

No momento do acidente, a ambulância da cidade de Coronel Bicaco passava pelo local e o médico que estava na ambulância prestou socorro ao condutor do veículo acidentado. O médico realizou os primeiros atendimentos ao motorista ferido, enquanto o SAMU de Tenente Portela foi acionado para prosseguir no atendimento, pois a ambulância de Coronel Bicaco estava transportando uma criança que necessitava de urgência para chegar ao hospital.

A equipe do SAMU chegou ao local e realizou os procedimentos necessários, encaminhando o condutor do veículo para o hospital Santo Antônio.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

As informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo capotado serão atualizadas em breve.