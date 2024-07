Certificação ISO 27001 contribui para a cibersegurança de empresas

A preocupação com a conformidade e as boas práticas de segurança da informação e cibersegurança têm se tornado uma realidade crescente para organizações de todos os tamanhos e em todas as partes do mundo. Mas como garantir que uma empresa está aderindo a essas boas práticas e quais diretrizes seguir? Este texto explica como a norma ISO 27001 contribui para a cibersegurança de uma empresa.

Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil e Especialista em Segurança da Informação certificado na ISO 27001 falou sobre a importância dessa certificação. Segundo ele, o aumento das ameaças cibernéticas, a segurança dos dados tornou-se uma prioridade essencial para todas as organizações, e a certificação ISO 27001 oferece um conjunto abrangente de diretrizes e melhores práticas para estabelecer, implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão de segurança da informação (ISMS).

Empresas do ramo de tecnologia já entendem a importância de estarem adequadas às melhores práticas de Segurança da Informação, segundo Caraponale isso evidencia o compromisso das empresas com a segurança da informação e a gestão da privacidade, garantindo conformidade com os mais rigorosos padrões de segurança e privacidade'.

Caraponale ressalta que nem todas as empresas necessitam de uma certificação, mas aderir a norma deveria ser o compromisso de todos. Ele ressalta que as razões que fazem uma empresa buscar uma certificação ISO 27001 ou ISO 27701 podem ser várias, mas na maioria dos casos trata-se da exigência de clientes ou a busca por um diferencial competitivo de mercado.

O CEO também orienta, que para buscar uma adequação ou certificação a empresa tem algumas opções, fazer ela mesma capacitando os seus funcionários ou contratar serviços de adequação à ISO 27001. Esta prática traz diversos benefícios, como a melhoria da segurança da informação através de um framework estruturado que ajuda a proteger dados sensíveis. 'Estar em conformidade com a ISO 27001 demonstra que a organização adere às melhores práticas internacionais de segurança da informação, ajudando a cumprir requisitos legais e regulamentares,' comenta Caraponale.

A certificação também aumenta a confiança dos clientes e parceiros de negócios, mostrando que a organização leva a segurança da informação a sério e está comprometida com a proteção de dados. 'Organizações certificadas pela ISO 27001 têm uma vantagem competitiva no mercado, pois são vistas como mais seguras e confiáveis', adiciona Caraponale.

Além disso, a implementação da ISO 27001 ajuda a organização a identificar e avaliar sistematicamente os riscos de segurança da informação, permitindo a implementação de controles adequados para mitigá-los, o que leva a uma melhor utilização dos recursos e a redução de incidentes de segurança.

'A certificação ISO 27001 promove uma cultura de segurança dentro da organização, envolvendo todos os níveis hierárquicos e melhorando a conscientização e o comportamento dos funcionários em relação à segurança da informação', conclui Caraponale.

Dessa forma, a adequação à ISO 27001 fortalece a segurança da informação, aumenta a confiança dos stakeholders e aprimora a eficiência e competitividade da organização em relação às regulamentações e normas de segurança, reduzindo riscos legais e de segurança.

Por fim, Caraponale aconselha que empresas de todos os setores consultem especialistas no campo para saber mais sobre como a certificação ISO 27001 causa impacto na Segurança da Informação de uma organização.