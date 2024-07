PRF prende dois homens e uma mulher transportando 150 quilos de maconha em carro argentino

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e uma mulher transportando maconha escondida dentro de um carro com placas argentinas. A ação aconteceu na BR 386 em Seberi.

Em uma ação direcionada ao combate à criminalidade, Policiais Rodoviários Federais abordaram um C4 com placas argentinas. No interior do carro estavam o motorista, de 45 anos e um passageiro, de 28, ambos de nacionalidade argentina. Além deles, também havia uma passageira brasileira, de 32 anos.

Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram e resolveram fazer uma busca minuciosa no interior do carro, encontrando fundos falsos contendo diversos tabletes de maconha escondidos no para-choques, no assoalho, no painel, atrás do banco traseiro e outros compartimentos do carro. No total foram apreendidos 150 quilos de maconha.

Segundo os presos, a droga foi trazida da fronteira com o Paraguai e seria levada até a região metropolitana de Porto Alegre.

Os três foram encaminhados à Policia Federal de Santo Ângelo, juntamente com a maconha e o carro apreendido.