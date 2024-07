Operação Agro Hórus resulta na apreensão de mais de 17 toneladas de soja contrabandeada em Tiradentes do Sul

Na noite de segunda-feira, 22 de julho, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma significativa apreensão de soja contrabandeada durante a Operação Agro Hórus, em Tiradentes do Sul, região noroeste do estado.

As informações que levaram à operação indicavam que um veículo da marca Mercedes-Benz estaria transportando soja de origem estrangeira, em desacordo com a legislação vigente, e também estaria envolvido em um mandado de busca e apreensão. Com base nessas informações, os policiais iniciaram as diligências que resultaram na interceptação bem-sucedida do veículo.

Durante a abordagem, foram apreendidos mais de 17 mil quilogramas de soja, além do caminhão utilizado no transporte ilegal e um aparelho celular que pode conter informações relevantes para a investigação em curso.

Segundo estimativas preliminares, o valor total do prejuízo causado pelo crime de contrabando ultrapassa os R$ 219.900, considerando o valor de mercado da carga apreendida.