Sofar Solar revela tendências e inovações durante feiras

Companhias expositoras do setor fotovoltaico de todo o mundo apresentaram, em primeira mão, uma série de novidades do mercado durante a Intersolar Europe 2024, que ocorreu nos dias 19 e 21 de junho em Munique, na Alemanha. Organizado pela ©Solar Promotion GmbH, o evento contou com cerca de 1500 expositores.



Além do evento em Munique, outra feira do setor, realizada em Xangai, na China, também apresentou uma série de novidades para o mercado fotovoltaico. Com três dias de duração, a 17ª edição da SNEC Power Expo, que teve início no dia 13 de junho, recebeu mais de 3,3 mil empresas expositoras, que apresentaram os mais novos avanços em inversores, módulos fotovoltaicos de alta eficiência, novos bancos de baterias para sistemas de energia solar, entre outras tecnologias de última geração.

De acordo com Eduardo Fróes, Country Manager da Sofar Solar no Brasil, empresa que esteve presente no evento, essas feiras “permitem apresentar as mais recentes inovações tecnológicas e soluções avançadas em energia solar para um público qualificado e especializado. Além disso, é uma oportunidade para fortalecer as marcas, trocar experiências com outros líderes do setor e identificar novas oportunidades de negócios”.

A Sofar apresentou o seu novo sistema residencial ESS PowerAll e o sistema de monitoramento Sofar Cloud na Intersolar Europe, realizada em Munique, na Alemanha.

O PowerAll trifásico possui instalação plug-and-play para redução de custos, otimizador de bateria embutido para calibração automática, capacidade de armazenamento estendida sem recarga e redundância paralela para evitar pontos únicos de falha. “Além da separação de eletricidade e células, almofadas de aerogel e válvulas à prova de explosão para mitigar riscos de fuga térmica, há um monitoramento da temperatura das células para proteção aprimorada”, destacou o profissional.

O equipamento conta também com design modular para expansão contínua de energia e capacidade, equalização ativa para fácil integração de baterias com especificações variadas e um interruptor automático integrado para energia de backup ininterrupta.

“A inteligência está no cerne do novo PowerAll, com um EMS multifuncional que permite a gestão de energia de carregamento de VE CA, monitoramento com leitura de dados em tempo real em apenas 100ms e manutenção para atualizações rápidas”, acrescenta.

Para Fróes, a participação da Sofar Solar nesses dois importantes eventos do setor foi “extremamente positiva e estratégica”, tendo sido realizada importante troca de conhecimentos com outros “players” do mercado.

Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), com dados da Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena, na sigla em inglês), e divulgado pela CNN Brasil, o setor arrecadou R$ 5,6 bilhões em 2023, valor 49% maior que no ano anterior, e colocou o Brasil na 6ª posição entre os países com maior produção de energia solar do mundo.



Diante disso, o Country Manager da Sofar Solar avalia que “participar desses eventos fortalece as relações com stakeholders chave, promovendo colaborações que podem levar a parcerias estratégicas e ao crescimento sustentável no país”.



“Estamos comprometidos em continuar com nossas participações ativas em eventos do setor, pois acreditamos que essas iniciativas são fundamentais para impulsionar a inovação e o desenvolvimento contínuo, não só de empresas como a nossa, mas também do país.”



Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/sofarbrasil/