Acidente na RSC 163 entre Vista Gaúcha e Barra do Guarita Mobiliza Equipes de Resgate

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30, na RSC 163, próximo à localidade de Capoeira Grande, entre os municípios de Vista Gaúcha e Barra do Guarita. Segundo informações preliminares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Tenente Portela foi acionado para prestar socorro às vítimas no local.



A Brigada Militar também foi mobilizada para auxiliar no atendimento e na organização do tráfego na rodovia, que precisou ser parcialmente interditada devido ao acidente.



Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas envolvidas no acidente. As autoridades competentes estão no local para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.

Mais informações serão atualizadas conforme o desenrolar dos fatos.