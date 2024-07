Brigada Militar prende homem após furto em estabelecimento comercial no centro de Tenente Portela

Na madrugada desta segunda-feira, 22 de julho, a Brigada Militar realizou a prisão em flagrante de um homem por furto em um estabelecimento comercial no centro de Tenente Portela.

Durante o patrulhamento, os policiais militares foram alertados pelo disparo do alarme de uma loja na área central da cidade. Ao chegarem ao local, constataram que a porta estava arrombada e um televisor havia sido roubado. Após buscas nas proximidades, um homem foi localizado com os objetos subtraídos.

Ele foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Posteriormente, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

Os objetos recuperados foram devolvidos às vítimas.

A Brigada Militar incentiva a comunidade local a denunciar quaisquer situações suspeitas para colaborar com a segurança pública. As denúncias podem ser feitas através do número de emergência (55) 9 98428-6084 (WhatsApp), com garantia de anonimato.