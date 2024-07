Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Erval Seco

Na noite deste sábado, 20, policiais militares do 37°BPM prenderam um homem de 20 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo, no município de Erval Seco.

A prisão ocorreu após abordagem ao veículo Jetta Branco e durante revista interna foi localizado no porta luvas do automóvel uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida e 18 munições do mesmo calibre.

O material foi apreendido e o homem conduzido até a Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen para registro do flagrante.