Idoso é morto em Vista Alegre

Um idoso foi morto durante uma briga em uma residência no município de Vista Alegre. A vítima, de 63 anos, foi atingida por golpes de arma branca (faca) e acabou vindo a óbito.



Na noite deste domingo, 21, os policiais militares do 37°BPM realizaram a prisão de um homem de 35 anos, suspeito de ter cometido o crime.



A prisão foi realizada após serem realizadas diligências pelos policiais militares, até a localização do suspeito. O homem foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para registro do flagrante.