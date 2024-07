Por volta das 19 horas deste sábado (20), ocorreu um acidente de trânsito na ERS-330, em frente ao frigorífico de aves, envolvendo um veículo Gol bolinha branco e um Corsa prata.

O condutor do Gol ficou preso nas ferragens e está sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e SAMU e será levado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O condutor do Corsa fugiu do local, segundo informou a Brigada Militar.