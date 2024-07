Golpe da falsa venda de eletrodomésticos está sendo praticado em Crissiumal

O golpe da falsa venda de eletrodomésticos fez várias vítimas em Crissiumal desde a última terça-feira.

Esse golpe normalmente acontece nas redes sociais Instagram e Facebook. Tudo começa com a invasão de uma conta que esteja em alguma dessas redes sociais. Ao conseguir invadir o perfil, o golpista posta imagens nos stories de vários móveis, eletrônicos e eletrodomésticos com preços atrativos.

Conversando pelo Direct com o golpista, a pessoa acha que está falando com o dono da conta. O golpista convence a pessoa a fazer uma transferência via Pix para garantir o produto, e diz que 'tem vários interessados'. A pessoa faz a transferência para a conta de um laranja, mas o produto não vai ser entregue, e então, que a vítima percebe que caiu em um golpe. Depois, mesmo fazendo boletim de ocorrência, fica muito difícil da polícia rastrear onde foi parar o dinheiro transferido via Pix.

Nessa semana a conta clonada em Crissiumal é de Maria Goreti Herz Haefliger, que percebeu o golpe depois do contato do gerente de sua conta bancária. Os meliantes sacaram valor considerável de sua conta bancária. Ela fez o registro junto a Delegacia de Polícia de Crissiumal e também procurou o Guia Crissiumal para divulgar a situação.