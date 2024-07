Adolescente de Três de Maio é apreendido com armas, carregadores e centenas de munições em ônibus na BR-158 em Santa Maria

Nesta quinta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um adolescente de 17 anos, natural de Três de Maio, que transportava duas pistolas, carregadores e centenas de munições. A abordagem ocorreu na BR 158, em Santa Maria.

Durante operação de enfrentamento ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que fazia a linha Santa Rosa – Bagé. Ao realizarem busca na mochila de um passageiro, os PRFs encontraram duas pistolas calibre 9mm (uma de fabricação austríaca e a outra de fabricação argentina), diversos carregadores – inclusive carregadores estendidos com capacidade para 32 munições – e 250 munições calibre 9mm.

O adolescente, com antecedente policial por furto, informou que recebeu a mochila em Santo Ângelo e que a entregaria na rodoviária de Santa Maria. Ele foi apreendido e encaminhado à polícia judiciária juntamente com as armas, carregadores e munições.