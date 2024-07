Incêndio destrói depósito do Museu Militar Brasileiro, em Panambi

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (18), no Museu Militar Brasileiro, na BR-285, em Panambi.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Panambi, que atendeu a ocorrência, o incêndio ocorreu em um depósito de pneus e madeiras antigas localizado nos fundos do pátio do Museu.

Apesar da rápida ação da força de segurança, devido à alta inflamabilidade dos materiais, o fogo se alastrou de forma acelerada e consumiu tudo o que havia no local.

O trabalho de combate ao incêndio iniciou por volta das 13h15 e foi encerrado às 17h. Não houve feridos.