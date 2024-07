Brigada Militar prende dois homens e realiza apreensão de produtos de origem estrangeira em Três Passos

Foto: Efetivo do 7°BM

Na manhã de ontem, 18, policiais militares do 7ºBPM, durante ações da Operação Agro Hórus, abordaram dois veículos que vinham da área de fronteira com a Argentina. O veículo GM/Corsa estava carregado com 250 caixas de desodorante Rexona Aerosol de origem estrangeira sem o desembaraço aduaneiro, totalizando 3 mil unidades. Já o veículo VW/Saveiro servia como “batedor”.

Durante a ação, os veículos foram apreendidos, juntamente de uma porção de maconha, que estava com o condutor do veículo Corsa, dois rádios comunicadores Baofeng e dois celulares.

Os condutores foram presos e conduzidos até a Polícia Federal de Santo Ângelo.

Estima-se que o prejuízo total ao crime foi de mais de R$ 119.800.