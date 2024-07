Na madrugada desta quinta-feira, dia 18, uma carreta tombou as margens da BR-468, entre o trevo de acesso ao município de Bom Progresso e o trevo do Citegem.

A carreta carregada com frascos de suco de laranja trafegava no sentido Bom Progresso a Campo Novo. Segundo relato do condutor do veículo, que não teve ferimentos graves, a carga saiu do Paraná e teria como destino o Chile. A PRF foi comunicada e fará o levantamento das causa do acidente.