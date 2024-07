A mulher que estava desaparecida em Crissiumal foi encontrada ainda no final da noite dessa quarta-feira (17/07).

Familiares de Marli Barbosa, estavam a sua procura desde o meio dia da quarta-feira, quando ela desapareceu. Depois da postagem do desaparecimento dela no Guia Crissiumal, informações começaram a surgir, de pessoas que a viram caminhando, até que um homem destacou que ele e sua esposa ficaram com pena da mulher, que caminhava com destino ao Porto Soberbo e acabaram dando uma carona a ela.

Pouco depois, também nos comentários da página do facebook do Guia Crissiumal uma filha relatou que ela foi encontrada. Segundo informações obtidas pelo Guia Crissiumal ela está na Argentina.