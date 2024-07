Preso suspeito de estupro em Palmitinho

Na manhã desta quarta-feira, 17 de julho, a Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos que é suspeito de ter cometido estupro no município de Palmitinho, fato ocorrido no final do mês de junho. O indiciado possuía dois mandados de prisão em seu desfavor.

Inicialmente, a vítima relatou ter sofrido abuso sexual por parte de um homem que ela desconhecia. Após uma série de diligências, o autor foi identificado, tendo a Autoridade Policial representado por sua prisão preventiva.

Além disso, suspeito possuía em seu desfavor um mandado de prisão por ter sido condenado por estupro de vulnerável em outro processo.

O indiciado foi conduzido ao Presídio de Frederico Westphalen e permanecerá à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio das delegacias de Seberi e Vista Alegre.