Acidente com carreta agrícola deixa nove feridos em Tenente Portela

No final da tarde desta terça-feira (16), um acidente deixou nove pessoas feridas em Tenente Portela, no noroeste do RS. O caso aconteceu na Rua Potiguara, no bairro Operário, quando o veículo tombou e caiu de uma ribanceira.

De acordo com o delegado Roberto Fagundes Audino, dois adultos, de 33 e 24 anos, estavam em uma carreta agrícola quando foram buscar sete crianças com idades entre sete e 12 anos na escola.

Durante o trajeto de volta, já com nove ocupantes no veículo, o câmbio teria quebrado. O motorista perdeu o controle, acabou tombando e caindo de uma ribanceira.

Todos os ocupantes da carreta agrícola, que eram familiares, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Santo Antônio. As crianças foram levadas por moradores dos arredores e os adultos encaminhados pela Brigada Militar. Até as 20h todas as nove vítimas permaneciam internadas no Hospital de Tenente Portela.

Uma das crianças passou por cirurgia. Ela teve uma fratura de crânio e ficará internada em observação por, no mínimo, 48 horas.