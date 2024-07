Brigada Militar apreende menor com drogas e objetos furtados após furto em lanchonete

A Brigada Militar, durante diligências após um furto em estabelecimento comercial, apreendeu, por volta do meio-dia desta terça-feira, dia 16, um menor de idade com objetos furtados, além de 128 gramas de maconha. A apreensão ocorreu em uma residência.

Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

O furto teria ocorrido em uma lanchonete durante a madrugada do mesmo dia.

Segundo informações da Brigada Militar, populares repassaram dados ao setor de inteligência da instituição, que realizou diligências no centro da cidade e obteve sucesso na recuperação de parte dos itens furtados. Além do notebook recuperado, foram levados dinheiro e produtos alimentícios do estabelecimento.