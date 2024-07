Carreta sai da pista na ERS-404 entre Rondinha e Sarandi

Na noite desta segunda-feira, dia 15, por volta das 23h, uma carreta que seguia no sentido Rondinha a Sarandi, ao chegar em uma curva da ERS-404, km 08, nas proximidades da conhecida entrada da “fazendinha”. O condutor teria perdido o controle do veículo, quando o mesmo ficou em “L” saindo da pista parando as margens da rodovia.

A carreta foi removida ainda na noite desta segunda-feira. O trânsito chegou a ficar por um período interrompido, para a remoção do veículo. Não houve feridos.

Atenderam a ocorrência os Bombeiros Militares de Sarandi e a Polícia Rodoviária Estadual de Palmeira das Missões.