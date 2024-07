Carro capota e motorista é preso com grande quantidade de drogas em Ibirubá

A Brigada Militar prendeu, por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, 16 de julho, o condutor do veículo que transportava drogas na ERS-223 em Ibirubá.

O caso teve início na madrugada, quando um Fiat Idea vermelho, com placas clonadas de Chapecó, capotou após colidir com a ponte do Rio Pulador, logo após o trevo secundário de Ibirubá. O Corpo de Bombeiros de Ibirubá e a Polícia Rodoviária Estadual foram acionados para atender o acidente por volta das 2h.

Fotos: Andrei Grave

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Tapera, dentro do veículo foram encontrados cerca de 250 tabletes de drogas. O veículo, que fazia o trajeto Cruz Alta – Ibirubá, foi identificado como produto de roubo na cidade de Alvorada, na região metropolitana.

Após o acidente, o motorista fugiu para uma área de mata próxima. Ele foi localizado e preso pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e pela Brigada Militar por volta das 8h da manhã.