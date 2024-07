ONG impacta 5 mil crianças e adolescentes pelo esporte em 27 cidades no país

Uma pesquisa do Instituto Ipsos aponta que o tempo que os brasileiros se dedicam a exercícios é metade em relação à média global. As principais causas que afastam os brasileiros das atividades esportivas são a falta de tempo (32%), a falta de recursos financeiros (21%) e a ausência de instalações adequadas nas proximidades de onde vivem (13%).

Com o intuito de ampliar o acesso e transformar vidas pelo esporte, o Instituto Mais Ação, uma ONG criado em Belo Horizonte e presente em sete estados, vem desenvolvendo um trabalho reconhecido nacionalmente. Com apenas cinco anos de história, o Mais Ação já atendeu a mais de 5.000 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos em seus projetos sociais oferecendo aulas de vôlei e futsal gratuitos.

"O esporte possui um poder transformador. No entanto, nem todos têm a oportunidade de participar de escolinhas de esportes devido a limitações financeiras. Foi pensando em garantir um futuro digno para essas crianças e adolescentes que nos unimos a empresas parceiras e criamos o Instituto Mais Ação. Ele foi estruturado para levar lazer, bem-estar, saúde e acima de tudo valores e oportunidades para o máximo de pessoas o possível", conta Alexandre Seixas, diretor do Mais Ação.

O Instituto Mais Ação nasceu em 2018 no Barreiro, bairro na região oeste de Belo Horizonte, como uma Organização da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos (OSCIP). A Instituição foi idealizada por Alexandre Seixas, um entusiasta do esporte, professor de educação física que teve sua carreira marcada pela paixão pelo voleibol que teve início na escola pública. Seixas montou sua primeira escolinha de vôlei aos 20 anos. Depois de se formar em educação física, se especializou em gestão de projetos sociais e promoveu diversos projetos de vôlei e futsal até 2018, quando fundou o Instituto Mais Ação.

Projetos - Para levar esporte e educação para milhares de crianças e adolescentes, o Instituto Mais Ação desenvolveu quatro projetos que são os pilares da instituição: Semear Esportes, Sementinhas do Esporte, Mais Ação Voleibol, Mais Ação Olímpico. Financiados por empresas parceiras, através da Lei de Incentivo ao Esporte dos Governos Federal e de Minas Gerais, os projetos, inteiramente gratuitos, atendem atualmente a mais de 3500 crianças e adolescentes.

O Semear Esportes oferece aulas de futsal e voleibol a meninos e meninas entre 5 a 17 anos. Com mais de 1800 atletas já beneficiados, o projeto acontece atualmente em Minas Gerais, nas cidades de Caeté, Carandaí, Contagem, Juiz de Fora, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara. No Estado do Rio de Janeiro, o Semear Esportes está presente em Itaguaí, Paraíba do Sul e São João do Meriti.

O Sementinhas do Esporte atende também meninos e meninas, mas de 4 a 16 anos na prática de futsal. Com quase 2 mil alunos, o projeto está em atuação nos estados do Amazonas (Manaus), Bahia (Tucano), Minas Gerais (Catas Altas, Itabira, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo e Uberaba), Paraná (Ponta Grossa), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), São Paulo (Cubatão, Santo André, São José dos Campos e São Paulo) e Sergipe (Estância).

Já os projetos Mais Ação Olímpico e Mais Ação Voleibol são focados na formação e no rendimento de atletas de futebol de campo. Atendendo a meninos e meninas de 11 a 14 anos, o Mais Ação Olímpico acontece na cidade de Itatiaiuçu (MG) e tem atualmente 100 atletas. O Mais Ação Voleibol oferece treinamento de alto rendimento em voleibol feminino para 98 meninas entre 9 a 18 anos em Belo Horizonte e Contagem, visando a participação em competições e o desenvolvimento de talentos no esporte.

Os projetos acontecem, em sua maioria, em escolas públicas ou em complexos esportivos cedidos pelas prefeituras das cidades onde estão inseridos. O Mais Ação é responsável por contratar professores locais e implantar o método pedagógico de ensino. Os novos atletas recebem gratuitamente uniforme como camisa, bermuda e meião e a escola toda a estrutura necessária para as aulas. Além disso, os alunos também participam de atividades como aulas de inglês online, palestras motivacionais e ações de conscientização ambiental.

"Nossos projetos foram desenvolvidos com o objetivo de contribuir na formação de crianças e adolescentes. Nesse sentido, além da prática esportiva, também oferecemos atividades educativas que buscam enriquecer o aprendizado e o desenvolvimento integral", ressalta Alexandre Seixas.

Em Minas Gerais desde 2020, os projetos educacionais do Mais Ação vêm conquistando a admiração dos beneficiários e de seus pais. "Fiquei conhecendo o projeto através da Escola Municipal João XXIII. Aprendi muita coisa, principalmente a fazer muitos gols, tocar a bola até chegar no gol. Estou muito feliz e bem animado. Tudo melhorou também na escola. Meu sonho é ser um bom jogador de futebol", conta Arthur Viana, aluno do projeto Sementinhas na cidade de Catas Altas.

Conquistas - Além de garantir a formação e o desenvolvimento de atletas, os projetos do Instituto Mais Ação têm se destacado no cenário esportivo. É o caso do projeto Mais Ação Voleibol, que tem conquistado prêmios e revelado talentos. As atletas do Mais Ação Voleibol participaram de torneios importantes como a Superliga C (2020), tendo conquistado o 4º lugar, a Taça Paraná (2022 e 2023), o Campeonato Brasileiro Interclubes (2021 e 2022) e o Campeonato Mineiro (2019, 2022 e 2023). Em 2019, as atletas do Mais Ação ficaram em 3º lugar no Sub-17 do Estadual.

Entre os talentos revelados pelos projetos estão Glayce Kelly, atleta do Minas Tênis; Letícia Gabriele, atleta do Belenenses de Portugal e Maria Clara, atleta do Cloud Volleyball dos Estados Unidos.

"Temos muito orgulho de fazer parte da formação de vários atletas e de revelarmos talentos. Todos que passam pelo Instituto têm oportunidades iguais de se desenvolverem. O nosso país é um celeiro de jovens com habilidades. É preciso apenas investimento e apostar neles. O esporte educa, aumenta a autoestima e também pode transformar a vida das nossas crianças e adolescentes", ressalta Alexandre Seixas.