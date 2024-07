Um furto arrombamento foi registrado na madrugada dessa segunda feira. O fato ocorreu junto a Escola Estadual Tenente Portela, em contato com a direção da escola, foi informado que estão aguardando o trabalho da perícia para fazer o levantamento do que os ladrões teriam levado do estabelecimento de ensino. As aulas foram suspensas até a realização da perícia.