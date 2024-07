PATRAM realizou operação em conjunto com o GAECO e a SEAPDR, em Tenente Portela e Campinas das Missões

A Brigada Militar, por meio de policiais da PATRAM de Santa Rosa, realizou nos dias 09 e 10 de julho de 2024 uma importante operação em conjunto com o GAECO e SEAPDR nos municípios de Campinas das Missões e Tenente Portela.

Durante as fiscalizações, ocorridas no interior de Campinas das Missões, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 22 marca CBC, com dois carregadores e 98 munições intactas do mesmo calibre, além de uma carga ilegal de pescado, incluindo uma cabeça de dourado e filés de piava descaracterizados.

Em Tenente Portela, as equipes identificaram e interviram em práticas de descarte irregular de dejetos de suínos e ovinos, bem como o abate inadequado de animais, que afetavam diretamente o solo e as Áreas de Preservação Permanente (APP) de um riacho local. A falta de estruturas adequadas para o manejo dos dejetos e o acesso irrestrito de ovinos à mata ciliar foram constatados como infrações ambientais graves.

Essas ações reforçam o compromisso do Comando Ambiental em preservar nossos recursos naturais e garantir o cumprimento da legislação ambiental. Juntos, trabalhamos para um ambiente mais saudável e sustentável para todos.