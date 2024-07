Colisão frontal é registrada na ERS-585, entre Erval Seco e Seberi

Na noite deste sábado, 13, um acidente de trânsito foi registrado na ERS-585, entre Erval Seco-Seberi, antes da Ponte Fortaleza. A colisão frontal envolveu dois veículos: um Onix e um Gol.

O Onix, conduzido por uma mulher transitava em direção a Erval Seco. Já o Gol, que era conduzido por um homem transitava no sentido contrário. O motorista do Gol ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado ao Hospital Pio XII de Seberi. A condutora do Onix não sofreu ferimentos.

A Brigada Militar está no local orientando o trânsito, enquanto o Gol permaneceu no meio da pista, causando grandes danos em ambos os veículos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar já está a caminho para auxiliar na ocorrência.

Os motoristas que trafegarem pela região devem redobrar a atenção e transitar com cuidado.