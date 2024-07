Neurocientista Marina Merzotto Mezzetti lança livro inédito

A neurociência, campo que estuda o sistema nervoso e os estímulos que impulsionam ações, emoções, comportamentos e aprendizagens, ganha uma nova abordagem com o lançamento do livro “O Cérebro em Ação - Os segredos para uma mente de alta performance”, escrito por Marina Marzotto Mezzetti, especialista em neurociência e líder da empresa Neuro(efi)ciência.

Com participações de Carla Tieppo, que atua com neurociência aplicada ao desenvolvimento humano e organizacional, Carlos Galvão, CEO e fundador da Unlimited Sports, responsável pela implantação do IronMan no Brasil, e Tamires Dias, jogadora do Corinthians e da Seleção Brasileira de Futebol, a obra aborda temas sobre desenvolvimento pessoal e profissional.

O livro é composto por 11 capítulos que tornam compreensíveis os complexos processos da mente humana. A autora explora as interações entre pensamentos, sentimentos e comportamentos, com insights sobre motivação, foco, constância, autossabotagem, estado de flow, sucesso e felicidade.

“O livro não apenas desmistifica a neurociência, mas capacita os leitores a entenderem e aproveitarem o poder da mente para alcançar todos os aspectos da vida. Por isso, contém uma abordagem acessível, desafiando as normas convencionais do pensamento sobre mercado de trabalho e desenvolvimento. Entre os destaques está como a neurociência pode promover um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, sugerindo exercícios práticos e fórmulas para serem aplicadas no dia a dia,” comenta a autora.

Este é o primeiro livro de Marina, que é pioneira no conceito de FIB - Índice de Felicidade Interna Bruta no Brasil. “O FIB é um conceito alternativo ao Produto Interno Bruto (PIB), utilizado para medir o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, considerando fatores como saúde mental, equilíbrio entre trabalho e lazer, qualidade do meio ambiente, cultura e educação”, explica.

Lançamento da obra e Jogos Olímpicos

O lançamento do livro coincide com a celebração do potencial humano durante os Jogos Olímpicos, que serão realizados em Paris no final de julho.

“Inspirado pelo espírito esportivo e pela disciplina dos atletas de alto desempenho, exploramos como os princípios da neurociência podem ser aplicados não apenas ao esporte. Por meio de histórias inspiradoras e estratégias práticas, buscamos equipar os leitores com ferramentas para maximizar o potencial, superar desafios e alcançar metas com maior clareza e determinação,” conclui Marina.

Serviço

"O Cérebro em Ação - Os segredos para uma mente de alta performance", da editora Conectomus, já está disponível nas livrarias do país e promete ser uma leitura para aqueles que buscam maximizar seu potencial pessoal e profissional. A versão online do livro pode ser adquirida por meio do site da editora Conectomus.

Preço versão física: R$ 87,00

Preço versão digital: R$ 56,00

Sobre Marina Marzotto Mezzetti

Marina é especialista em neurociência e líder da empresa Neuro(efi)ciencia. Reconhecida pela implementação pioneira do Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) no Brasil, tem sido uma defensora incansável de práticas de trabalho mais equilibradas e eficazes. Seu modelo de jornada 4x3 desafia as normas convencionais ao promover um estilo de trabalho que prioriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Marina traz ensinamentos práticos, capacitando indivíduos a alcançarem uma vida mais equilibrada e bem-sucedida por meio dos princípios da neurociência.